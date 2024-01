– Amikor 2022 végén a 2023-as évet elkezdtük tervezni, ugyanabban a helyzetben voltunk, mint szinte valamennyi, hozzánk hasonló nagyobb önkormányzat: valahogy túl kell élnünk a 2023-as évet, hiszen borzasztó energiaárakkal találkoztunk – mondta a városvezető. – A legrosszabb időpillanatban 8-10-szeres áramdíjakkal és 36-szoros gázárral találtuk szemben magunkat, aminek a kigazdálkodása képtelenség volt. Az energiaválság gyakorlatilag elvitte a tartalékainkat. Összességében 800 millió és 1 milliárd forint közötti többletköltséget jelenthetett a válság, emiatt komoly megtakarítási intézkedéseket vezettünk be: az egyik óvodát be kellett zárnunk, szüneteltettünk a működést az egyik bölcsődében, megkértük az intézményvezetőket, kollégáinkat, hogy minden lehetséges módját keressék meg a takarékoskodásnak. Szerencsére ezek az árak idővel csillapodtak, és az év második felére már egészen konszolidált helyzet állt elő, így az erőforrásainkat át tudtuk csoportosítani egyebek mellett energetikai beruházásokra: több intézményben hűtő-fűtő klímákat, napelemeket szereltünk be, nagy hangsúlyt fektettünk a szigetelésre. Emellett kiemelt projekt volt a Kossuth utca rekonstrukciója, amelybe több mint harminc évvel a rendszerváltás után úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Óvatosan, több évre terveztünk, hogy ne egy évet terheljen ez a kiadás, ám a rendelkezésre álló forrásokat elvitte az energetikai válság. Utólag látszik, hogy az óvatosság jó döntés volt. Most úgy haladunk tovább, ahogy a forrásaink rendelkezésünkre állnak. Nem szabad megfeledkezni a Petőfi-házról sem, amely mintegy 130 millió forintból újult meg, és a jövőben látogatóközpontként funkcionál.

A kétszer két sávos 83-as út megépülése milyen lehetőségeket nyitott meg a város előtt – kérdeztük.

– Úgy gondolom, ezzel bekerültünk a győri agglomerációba. A húsz perc körüli elérés a nagyobb távolság ellenére egész közeli győri településekkel tesz minket versenyképessé. Egyrészt azért, mert az önkormányzati szolgáltatások, egészségügyi és oktatási intézmények teljességével tudjuk várni azokat, aki ide szeretnének költözni. Fontos, hogy ezt kifelé megfelelő módon tudjuk kommunikálni, el kell érnünk azt, hogy akik lakhatással vagy gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos döntés előtt állnak, reális alternatívaként gondolják végig Pápa városának lehetőségét.

A rendszerváltás után több mint harminc évvel megújul a pápai sétálóutca

Fotó: Haraszti Gábor

S vajon polgármesterként mire a legbüszkébb 2023-ból?

– Év elején, amikor nagyon nehéz volt a helyzet, akkor az önkormányzat szervezeteinek többsége fegyelmezetten, felelősségét érezve dolgozott a város szolgálatában, és elfogadta azokat az intézkedéseket, amelyek arról szóltak, hogy túl kell élnünk. Emiatt nem volt béremelés, ennek ellenére nem volt jelentős a fluktuáció, tehát mindenki érezte, hogy most az egyéni érdekeket háttérbe kell szorítani, és ezt köszönöm szépen mindenkinek. Idén biztosítanunk kell béremelést azokon a területeken is, ahol központi intézkedés nem történik, hiszen két év alatt jelentősen nőtt az infláció, ami a kollégák bérének egy jelentős részét elvitte, tehát azért a megbecsülésünket így is ki kell fejezni egy nehéz év után. Emellett folytatjuk a Kossuth utca rekonstrukcióját, befejezzük energetikai beruházásainkat, ami négy óvodát és a sportcentrumot érinti.

A jövővel kapcsolatban Áldozó Tamás elmondta, szeretné folytatni a megkezdett munkát.

– Idén két választás is lesz: egyrészt európai parlamenti, másrészt önkormányzati, ami érdekes következményekkel járhat, hiszen országos és helyi kampányok fognak egymásra rakódni. Azt kértem a képviselőtársaimtól, hogy a kampány során azért arra legyünk tekintettel, hogy a városnak működnie kell. Én a közéletben képzelem el a következő négy évemet, tehát még szeretném a munkámat folytatni. Idén lesz harminc éve, hogy ezt elkezdtem, hiszen 1994 decemberében lettem önkormányzati képviselő, azóta már generációk nőttek fel a városban. Folyamatosan karban tartom magam, tehát szeretem gyakorlatban és elméletben is gyarapítani az ismereteimet. Persze nem minden a papír meg a diploma, de 2023-ban közgazdász lettem azért, hogy jobban értsem azt, ami a körülöttem zajló világban történik, és még azokról a terveimről sem tettem le, hogy szeretnék még tanulni. De sok munka van még előttem, előttünk, amit elkezdtünk, azt be szeretném fejezni.