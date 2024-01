– A legfontosabb sajátossága az volt a 2022/23-as tanévnek, hogy végre vírusmentesen tudtunk teljesíteni, ami azt jelenti, hogy az iskolák vissza tudtak térni a régi kerékvágásba, és meg tudták szervezni az eseményeiket, rendezvényeiket, ami nagyon fontos volt a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. Ugyan a tanévet egy kissé beárnyékolták az energiaválsággal kapcsolatos, szükségszerű intézkedések, de ezek nem befolyásolták a nevelő-oktató munkát – mutatott rá az intézményvezető. Hozzátette: Veszprém vármegye szerencsés helyzetben van, mert kitűnő nevelő, oktató intézmények vannak a legkisebb korosztálynak szólóktól kezdve egészen az egyetemi szintig. Ez a kisebb és a nagyobb településekre ebben a régióban egyaránt érvényes.

– A Deák vonatkozásában azt mondhatom, hogy a tanév és a naptári év célkitűzései teljesültek a 2022/23-as tanévben, hiszen a Deák-iskolában tanuló diákok tanulmányi átlaga 4,22 volt. A gyerekek közel 60 százaléka példás magatartásértékelést kapott, és közel 50 százaléka példás szorgalomértékelést vihetett haza. Nagyon szép eredményeket értünk el különböző megmérettetéseken, szaktárgyi versenyeken, vármegyei, régiós vagy országos fordulókon nagyon sok diák vitte a város és a vármegye hírnevét tovább. Újra meg tudtuk tartani mi is a társintézményekhez hasonlóan a hagyományos rendezvényeinket, eseményeinket, ünnepélyeinket, ami nagyon fontos volt, emellett különböző szakmai programok, tehetséggondozó programok, műhelyfoglalkozások is színesítették ezt a mögöttünk hagyott időszakot – részletezte az intézményvezető.

Ezek közül kiemelte, hogy négy deákos gyermek is részt vehetett egy olyan tehetséggondozó programsorozaton Budapesten, ahova Magyarországról összesen 32 matematikatehetséget hívtak be. Az intézmény sikeresen megvalósította beiskolázási tervét is, hiszen három első osztály indult. – A továbbtanulás is eredményes volt, minden nyolcadikos diákunk jó iskolában kezdte meg a tanévet szeptemberben – fogalmazott büszkén.