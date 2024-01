Az egyesület most új fecskendőre gyűjt. A cél érdekében pályázatot adtak be, azt befogadták, azonban sikeréről egyelőre nincs információ. A legjobb esetben is kell még a támogatás mellé gyűjteniük, mivel a külföldön vásárlandó fecskendő hazautaztatása és forgalomba helyezése is sokba kerül.

A kolbásztöltő versenyen Németh András elnök a persellyé átalakított poroltóval

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az egyesületben 11-en dolgoznak aktívan, köztük néhány fiatal is van, és folyamatosan próbálnak bevonzani minél többet, sőt, az utánpótlás oktatására is készülnek. Jelenleg egy, a korábban a zalahalápi tűzoltóktól kapott gépjárműfecskendővel dolgoznak, az 1978-ban gyártott Mercedest átépítették, mivel az személyszállító volt. Ma már tűzoltásra alkalmas a fecskendő, azonban másik gépjárműre is szükségük van. A nyirádi lánglovagok megragadnak minden lehetőséget a gyűjtésre, a kolbásztöltő versenyen egy persellyé átalakított poroltóba gyűjtötték az adományt.