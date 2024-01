Az ünnepségen, amelyet a magyar kultúra napja alkalmából rendeztek, megjelent a 2022 májusában elhunyt színészóriás családja is, felesége, Ágnes, és két gyermeke, Petra és Máté, valamint Trokán Péter színművész, akinek szintén van háza a faluban, és mély barátságban állt Haumann Péterrel. Czeglédy Ákos polgármester köszöntője után levetítették azt a kisfilmet, amelyet a művésszel 80. születésnapján készített Farsang-Törös Krisztina közművelődési szakember a színművész paloznaki házában, illetve a faluházban. Ebből meg lehetett győződni a színművész nagyságáról, művészeti és emberi tekintetben egyaránt.

A rendezvényen részt vett Trokán Péter színművész is

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A film után Krisztina beszélgetett Haumann Péter színművész gyermekeivel, Petrával és Mátéval, amikor kiderült, édesapjuk szívesen vett részt a paloznaki közéletben, ők is nagyon kötődnek a házhoz, a faluhoz, a Balatonhoz, és a jövőben ők is szeretnének részesei lenni a település életének. Édesapjukról számtalan szép emléket őriznek, amikor gyermekek voltak, ahogy sok szép emléket őriznek arról is, ahogy édesapjuk foglalkozott, játszott az ő gyermekeikkel, illetve a színészóriás unokáival. Édesapjuk szenvedélyesen szerette a természetet, a természetes körülményeket, és erre tanította családját is.