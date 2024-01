Megtelt a könyvtár klubterme a különleges év eleji koncertre. Ujvári László Lehel, Szeifert Bálint, Schnellbach Dávid és Braun Zsolt ugyanis zirci származású, ezért műsorukra kíváncsiak voltak régi rajongóik, akik követik pályájukat, fiatal érdeklődők szintén, és persze eljöttek megnézni, meghallgatni őket a barátok, a rokonok. Mondhatni, hazai pályán léptek fel, hazajöttek egyet örömzenélni, dzsemmelni. Feldolgozásokat adtak elő, improvizációkat is. Jó, kimondottan közvetlen, családias hangulatban.

A mi fiaink, remek dzsesszzenészek – mondják róluk. Fiatalon a bakonyi kisvárosban alapították meg közülük páran a Jamprovize zenekart. Az est keretében, a koncert utáni beszélgetés során hangsúlyozták, hogy hálásak az ittenieknek azért, mert volt próbahelyük, fel is léphettek, lehetőséget kaptak a zenei kibontakozásra. Ez máig sokat jelent nekik, emiatt is kötődnek Zirchez, sok jó élmény fűzi őket szűkebb hazájukhoz, a Bakonyhoz. A zirciek pedig büszkék rájuk, hiszen szép pályát futottak be már az eddigiekben is. Szeifert Bálintot a Mörk zenekarból ismerhetjük, Schnellbach Dávid a ByeAlex és a Slepp gitárosa.