A Magyar Tartalékosok Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, az emlékmenet eredete 2001-re vezethető vissza, amikor Kovács László nyugállományú ezredes vezetésével tartalékos katonák Tapolcáról indultak el és az útba eső települések II. világháborús emlékműveinél gyertyákat gyújtottak. Az eltelt több mint húsz év alatt a doni megemlékezés hagyománya országos programmá vált és az ország több vármegyéjében tervezik útba indítani a megemlékezés századait.

Veszprém vármegyében Bakony menetszázad néven az eltelt időszak alatt több mint ötven településre vitték el a megemlékezés gyertyáit. A rendezvényt az anyagiak hiánya miatt most csak egynaposra tervezik és január 19-én 26,5 kilométert tesznek meg az önként jelentkező katonák és civilek. A szervezet gondot fordít arra, hogy a menetszázadban az általános iskolás apródoktól és kadétoktól, a tartalékos katonáig, a civilektől, a hivatásos katonáig sokan részt vehessenek.

A Covid előtti időszakban a menet nemzetközi volt, mert a német katonák mellett már voltak cseh, lengyel és litván résztvevők is. A megemlékezések gyertyáit nem csak a magyar emlékművekre helyezik el, ahol tehetik útba ejtik a német, szovjet emlékműveket, sírokat is, mert ezek a katonák is a háború áldozatai.

Az idei MATASZ DON-81 Emlékmenetet január 19-én indul, a tervezett helyszín Ajka környéke, amit egy kadét képzéssel foglalkozó iskola a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium közreműködésével teszik meg. Az iskola 109 kadéttal jelentkezett a Bakony századba, ami kiegészül majd a vármegye hivatásos és tartalékos katonáinak képviselőivel, valamint civilekkel, mivel nyitott a jelentkezési lehetőség. A menetben résztvevők létszámát 220-230-főben maximálták.

A tervek szerint a Bakony század január 19-én 8.30-kor Devecserből indul, majd a század következő állomásai Pusztamiske, majd Halimba és Padragkút világháborús emlékművei, ahol a menet résztvevői koszorúzással és gyertyagyújtással tisztelegnek az elhunyt katonák és civil áldozatok emléke előtt, bevonva a települések civil szervezeteit. 18 órától fáklyás megemlékezés lesz Ajkán, a református templom mellett lévő 2. világháborús emlékműnél.