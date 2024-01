Ám az történt, hogy más kárán ugyan, de megtaláltam a kedvenc bűnelkövetőmet, aki jármű önkéntes elvétele miatt került a rendőrség látókörébe. Az elkövető ugyanis, miután erősen ittas állapotban elkötött egy autót, és kezdett kijózanodni, felhívta a tulajt, beszámolt a bűntudatáról, majd megtankolta a járművet, sőt, mielőtt visszadta volna, kifizetett egy olajcserét is. Hogy miért fontos ez, legalábbis az én értelmezésemben? Mert lehet hülyeségeket csinálni és még berúgni is a tetejébe. Vagy fordítva. De a kijózanodásnak ez a szintje párját ritkítja. Lehetett volna itt vacakolni egymással évekig. Persze az ügy bíróság elé kerül, de remélem, a bírónak is lesz humorérzéke.