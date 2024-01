Legyen egészséges, elégedett és boldog, ne hajszoljuk! A lényeg, hogy ne rettegjen, örüljön az életnek, legyen vidám! Mondja egy pedagógus ismerősöm, amit nagy örömmel hallgatok, főként ilyentájt, a felvételik idején. Sajnos a környezetemben és a hivatásomban is megtapasztaltam, mennyi kárt okozhat egy szülő azzal, ha számára csak a tökéletes gyerek, az ötös jegy létezik. Érdemes figyelembe venni, hogy a gyereknek is lehetnek rossz és nehéz napjai, amikor nincs kedve tanulni, teljesíteni, csak úgy gyerek szeretne lenni! Szárnyakat adhat neki a legkisebb elismerés és dicséret is, az együttérzés, hogy nem baj, ha becsúszik egy-egy rosszabb osztályzat, biztassuk inkább, nem dőlt össze a világ, majd máskor sikerül. Azt mindig éreznie kell, hogy szeretik, elismerik, a szülőre, a megértő családra mindig számíthat!