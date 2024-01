Pár napos hír: a nyári Európa-bajnokság sorsolása után értesítették a drukkereket, hogy ki az, aki megvásárolhatja belépőit a találkozókra. Nekünk nem sikerült, de kiderült, hogy a magyar válogatott kölni összecsapására Svájc ellen több mint 400 ezer, a két stuttgarti találkozó mindegyikére, Németország és Skócia ellen pedig több mint 500 ezer jegyigénylés futott be. Zárójelben jegyzem meg, hogy nem azóta járok a válogatott meccseire, amióta Marco Rossi a kapitány, és nem is Dárdai Pál idején kezdtem. Nem voltam 14, amikor apám elvitt az 1986-os magyar - brazilra. „Itt a húsvét, itt a nyúl, magyar–brazil három–null”; ezt kiabálta a 70 ezer ember. Azóta mindig azt az érzést kérésem, ami akkor, ott nyolcadikosként megérintett. Voltak villanások percek, talán meccsek is, de igazán a mostani magyar válogatott hozta vissza azt a leírhatatlant, amit azon a márciusi napon éreztem.