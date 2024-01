Töreky Ferenc, a szülői munkaközösség elnökének köszöntője után, de még a nyitótánc előtt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője szólt a résztvevőkhöz, köztük külön a nyolcadik osztályos tanulókhoz.

Fotó: Szijártó János

– A báli szezon közepén járunk és az immár hagyományos szülői bál ismét jótékony célokat segít. Abban bízom, hogy a mai este nemcsak remek szórakozást hoz mindannyiunk számára, hanem az adományok és a tombola révén az iskola is gyarapodni tud tárgyi eszközökben, és erősödik szellemében. A szülők között szövődő barátságok pedig lehetővé teszik, hogy az elkövetkező nemzedékek számára is erős közösségként, erős intézményként létezhessen az iskola – hangsúlyozta Navracsics Tibor. Dobó Zoltán polgármester is üdvözölte a jelenlévő szülőket, vendégeket, végzős tanulókat, majd a végzős diákok csodálatos nyitótánca bűvölte el a szülőket, hozzátartozókat.

Fotó: Szijártó János

Ezt követően, a hagyományokat folytatva, ők is besétáltak a táncparkettre. A jó hangulat sokáig kitartott, amelyhez Kassai Balázs biztosította a legjobb zenéket.