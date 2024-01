A beszerzett PDA-eszközök a futáralkalmazással megkönnyítik a csomagkézbesítők munkáját, hiszen beépített fizetési, valamint online bizonylatadási funkciót is képesek ellátni, miközben telefonként is használhatók. A szolgáltató ütemezetten, összesen mintegy ezerhatszáz darab új PDA-val frissíti kézbesítői eszközparkját, ezzel együtt cseréli a már elavult eszközöket. A új eszközöket a Csomaglogisztikai Digitális és Üzletfejlesztési Igazgatóság szerezte be, majd nemrég szimbolikusan is átadta használatra a logisztikai területnek – közölte a posta. A vállalat több mint tíz éve használ digitális készülékeket a kézbesítésben, lehetővé téve a küldemények valós idejű, teljes körű nyomkövetését, azt, hogy a küldemények kézbesítésének folyamatáról az ügyfelek online informálódjanak. Az új PDA-k ergonómia szempontból is megfelelnek.