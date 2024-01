Mint megtudtuk, Magyarország Kormánya és az Európai Unió közös forrásából származó, vissza nem térítendő 85 millió forintos támogatásból a hőtechnikai fejlesztéseken túl hőszivattyús és napelemes rendszert is kialakítanak. A tervek szerint a fejlesztés eredményeként a kívül és belül is megújuló faluház már május elejétől a településvezetés és a lakosság rendelkezésére áll.

Rigácson, sok más településhez hasonlóan, a faluház központi szerepet tölt be, hiszen ebben az épületben található a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, a könyvtár és a közösségi élet egyik legfontosabb színtereként a színházterem is a színpaddal. A sokfunkciós faluház energetikai korszerűsítése régi álma a településvezetésnek, ahol az épületben dolgozók komfortérzetének növelésén túl a napi ügyfélforgalom számára is az élhetőbb körülmények megteremtése a cél.

Az energetikai fejlesztés több területen is érinti a jelenleg rendkívül elavult gépészettel rendelkező és csak gazdaságtalanul üzemeltethető, felújítandó épületet. A beruházásnak köszönhetően megvalósul a homlokzati falak hőszigetelése, valamennyi kültéri nyílászárót lecserélik alacsony hőáteresztő képességű, háromrétegű üveggel szerelt ablakra, és extra födémszigetelést kap a padlás.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló komplex energetikai fejlesztés egyik törekvése a környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében a helyben megtermelt energia bevonása, ezért a megújuló energiafelhasználás felé tett hatalmas lépés lesz a napelemes rendszerrel kiegészülő hőszivattyús rendszer telepítése, amely az épület hőellátását biztosítja majd, a különböző helyiségekben pedig külön is szabályozhatóvá válik a belső hőmérséklet. Az európai uniós támogatásból jut az épület akadálymentesítésére is.