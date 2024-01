A nemzetiségi csoportok célja a németség betelepítése óta jelen lévő hagyományok megőrzése, ápolása. – Sokáig nagyon jól működött ez, szinte kiváltság volt bekerülni az énekkarosok, táncosok közé vagy például a Christkindl (karácsonyi) csoportokba. Az utóbbi időben azonban úgy érezzük, a hagyományőrzés fontossága kissé háttérbe szorul – mondja el lapunknak Etlinger Gáborné, a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Sokan nem vallják magukat német származásúnak, pedig úgy, mint felmenőink, mi is büszkék lehetnénk erre. A tendencia miatt a tánccsoport, az énekkar és a Christkindl csoportok létszáma is csökkent, ezért örülnénk, ha minél nagyobb számban újra felpezsdülne a nemzetiségi élet városunkban. Azokat is várjuk, akik nem vallják magukat német származásúnak és azokat is, akik még soha nem voltak ilyen közegben. Jöjjenek el rendezvényeinkre, csatlakozzanak a kultúrcsoportokhoz, hogy együtt vigyük tovább őseink kultúráját – hívja fel a figyelmet az elnök asszony.

– Az is sokat jelent nekünk, ha egy német nemzetiségi napon az óvodások, iskolások szereplése után a további műsorszámokat is végignézi a közönség – teszi hozzá Matuszek Barnabás, a Vergissmeinnicht Tánccsoport tagja. – A nemzetiségi napok például jó hangulatú sváb bállal zárulnak, azokon az éjszakákon igen jól érezzük magunkat.

A Herendi Német Nemzetiségi Dalkör

Fotó: Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

A régi iskolában, a katolikus templommal szemben néhány éve kialakítottak egy német nemzetiségi tájszobát, ami érdekes program lehet az érdeklődő családoknak, és előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Aki még ennél is többet szeretne tenni a hagyományok fenntartásáért, annak lehetősége van felvetetni magát a német nemzetiségi névjegyzékbe.