Bizony, nem műemlék, nem is eldugott, misztikus hely, a Mystic Veszprém Top12 sorozat aranyérmét mégis az Ányos utcai bérpalota, a Rupert-ház nyerte el. Valójában két házszámot visel (1-3.), ezért feltételezhető, hogy két telken épült a múlt század elején. Arról meg aztán hosszan lehetne vitatkozni, hogy két-, három- vagy négyemeletes, pláne ha a várból lejövet jut be az ember a belső lépcsőházas palotába. A vár felől földszintesnek látszó ház valójában a bérpalota harmadik emelete, de az Ányos utca felől viszont a negyedik. Igaz, itt az alsó szinten nem lakások vannak. Viszont időközben a padlásteret is beépítették, tehát ne merüljünk bele a számolgatásba, sokszintes, az tény. Különlegessége pedig a neogót-szecessziós és még több más stíluselem vegyülete, valamint az, hogy elképesztően meredek hegyoldalba készült a monstrum. Impozáns, nem vitás!

Misztikusságát számunkra az dobta meg, amikor barátom azt mondta nekem, hogy a házban működik egy páternoszter. Én ezt nem hittem el, s így hárman kerekedtünk fel bejárni a házat. Az alsó, udvari lépcsőházi bejáraton jutottunk be, emlékszem, a vakolat akkor épp hiányzott, egy szinttel feljebb megvolt, de a festés pergett le, a magasabb szinteken viszont teljes épségben találtunk mindent. Valaha neves bérlői voltak a bérmonstrumnak, és városszerte jól ismerik.

Megismertük mi is, majd ahogy annak előtte az Ostrom lépcsőről kapaszkodtunk fel a várba, most ugyanazt az utat tettük meg a zöldben, igen erősen nyomva a féket.

Kedves olvasóink, sorozatunk ezzel véget ért, és most jelképesen is átadjuk az aranyérmet a Rupert-háznak. Különleges épület, történelmi helyen – ez szerepel az indoklásban.