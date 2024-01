– A vörös kód fokozott figyelmet, jelenlétet jelent az intézmények részéről – nyilatkozta ennek kapcsán a Naplónak Szaller Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinátora. – Gyakorlatilag, ha az intézményi ellátás szervezését nézzük, a működésben, a hajléktalanellátásnál nem jelent különbséget mindez, hiszen mi már november 1-jén az időjárás okozta esetleges nehézségek kezelése céljából is szervezzük működésünket.

Elmondása szerint a vörös kód az összes szociális intézményt érinti olyan tekintetben, hogy amennyiben az alapműködésben nem tudnak férőhelyet biztosítani a rászorultnak, akkor is menedéket kell keresni a krízishelyzetben lévőknek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál ennek a lehetősége azért nem áll fenn, mert intézményeikben ilyen esetekben mindenkinek megtalálják a segítséget, a megfelelő ellátás lehetőségét szükség szerinti krízisférőhelyek megnyitásával.

Szaller Péter szerint a téli időszakban egyébként is sokkal nehezebb a munkájuk, megnő az ellátottak száma, a fagyos időszakokban ezt a terhelést a megnövekedett létszám is tovább fokozza. Úgy fogalmazott: nagyobb a zsúfoltság az intézményekben, alkalmanként sajnos kisebb a türelem egymás felé a téli időszakban. Emiatt is nagyon fontos feladatuk ilyenkor, hogy ott legyenek az emberek között. Jelen legyenek az emberek életében, mindennapjaiban, és segítsék a felmerülő problémák kezelését.

– Az éjjeli enedékhely kihasználtsága ebben az időszakban 110 százalék feletti, ugyanakkor 40-50 ember heti három alkalommal igénybe veszi teajáratunk szolgáltatásait közterületen – mondta a szakember. – Ők azok az emberek, akik az intézményi ellátásban nincsenek benne, éjszakára nem jönnek be hozzánk, hanem nem lakásnak minősülő, esetenként komfort nélküli helyeken éjszakáznak.

A szeretetszolgálat arra kéri a polgárokat, hogy ha veszélyeztetett helyzetben lévő embert látnak, hívják a regionális diszpécserszolgálatot, (06/34/511-028) a veszprémi utcai szolgálatot, (06/30/2376695), vagy amennyiben fekvő, mozdulatlan, láthatóan életveszélyes állapotban lévő személyt látnak, ne késlekedjenek és hívják a 112-es segélyhívót, hiszen ebben az időben egy telefonhívás életet is menthet.