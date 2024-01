Az iskola minden évben január elején megemlékezik a nyelvészről, paptanárról. Ennek keretében minden osztályban szép- és helyesíró versenyt rendeznek, amit a tavalyi tanévtől másolási megmérettetéssel is kiegészítettek. Emellett a névadóról megemlékező ünnepélyen a fogadalomtételt követően minden elsős kisdiák megkapja az iskolakendőt. Az idei rendezvény keretében Polhammerné Frend Adrienn igazgató köszöntötte a megjelenteket, aki úgy fogalmazott, a hazaszeretet, a magyarság, a hazáért való tenni akarás az anyanyelv mérhetetlen szeretetében is megnyilvánulhat, ahogy azt Ihász Gábor élete is mutatja.

– Iskolánk 1994. január 6-án – vagyis harminc éve – vette fel a község szülöttének, Ihász Gábornak a nevét, aki 220 évvel ezelőtt született. A kerek évfordulók tiszteletére idén korábban hagyományos anyanyelvi versenyünket iskolánk tanulói számára újra meghirdetjük. A versenyt a tavasz folyamán rendezzük meg, a legügyesebbek értékes fődíjakra számíthatnak, melyet a jeles évfordulóra Vaszar Község Önkormányzata és Mezei Zsolt polgármester ajánlott fel. Iskolánkban új hagyomány, hogy a névadónkról megemlékező ünnepélyen minden elsős kisdiákunk megkapja az iskolakendőt, melyet az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, versenyeken büszkén viseljétek, mert az iskolánkhoz való tartozást, magas értékrendet képviseli, tartást ad. Legyetek rá büszkék, hogy a vaszari Ihász Gábor Általános Iskola diákjai lettetek – szólt az elsősökhöz az iskola vezetője.

Forrás: iskola

Az ünnepség keretében az igazgató, a diákönkormányzati képviselők, valamint a munkaközösség vezetői ellátogattak Ihász Gábor szüleinek sírjához, ahol elhelyezték az emlékezés gyertyáit. A helyesírási versenyen Pásztor Júlia, Molnos Abigél, Pleszinger Patrik és Miklós Dorina első helyezést ért el.