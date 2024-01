Keddig az ország teljes területén várható kisebb-nagyobb havazás. A legtöbb friss hó többek között Veszprém vármegyében várható. Sok helyen a havazás előtt havas eső és ónos eső is várható, emiatt itt, főleg a Bakony térségében narancssárga riasztás van érvényben. Az autósoknak azzal is számolni kell, hogy főleg a nyugat-dunántúli területeken erősebb széllökések lehetnek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az ónos esővel és a havazásban érintett vármegyékben továbbra is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodik. Ez csak ott hatásos, ahol nem hull intenzívebb csapadék, ami lemoshatja a burkolatról a megelőzésképpen kijuttatott útszóró sót vagy kálcium-klorid oldatot is, így az ónos eső azonnal a burkolatra fagy.

A szakemberek azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos esővel érintett vármegyékben addig ne induljanak el, míg a csapadék el nem áll el és a szükséges beavatkozásokat el tudták végezni. Felhívják a figyelmet, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről és a szükséges információk birtokában keljenek útra.