Kiderül, bár az internet világában minden információ elérhető a világhálón, ahol mindjárt bármelyik módozat meg is köthető, de Dolgos Tamás azt vallja, semmi sem pótolja a személyes biztosítási tanácsadást, amikor minden esetleg felmerülő kérdésre azonnal megkapja a szakszerű választ az ügyfél, és könnyebben meghozhatja a számára legelőnyösebb döntést. Ez is egy olyan szakterület, amelynek a különböző részleteit, fontos tudnivalóit nem lehet interneten elsajátítani, ehhez szükség van a szakavatott segítségre. Tamás VIP mentor, ami azt jelenti, hogy pályakezdő tanácsadókat vezet be a szakma rejtelmeibe – már találkozott is egy olyan munkatárssal, aki rögtön az elején sok sikert ért el – mára együtt dolgoznak Dolgos Tamás Cholnoky utcai irodájában.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.