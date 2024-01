Kiemelte, azzal, hogy csatlakozott Balatonalmádi a VEB 2023 EKF programsorozatához számos kulturális, művészeti, gasztronómiai és közösséget formáló régi és új kezdeményezés valósulhatott meg. Ilyen például a Kolostor kertje, amellyel az önkormányzat közösségi teret hozott létre. Elhelyezett szökőkutat, padokat, napvédő pergolát, kialakított egy rózsakert. A kert közösségi térként kitűnő kulturális-művészeti rendezvények helyszíne. Az EKF 2023 támogatásával valósult meg a második Almádiak napja a helyi civil csoportokkal, helyi előadók koncertjeivel, főzőversennyel. Az Almádi jól fest című minipályázattal a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület helyi nevezetességek festésére hívott helyieket, kezdőket, művészeket. Sok érdeklődőt vonzott a Magyar Mozgókép Fesztivál, amikor a Wesselényi strandon magyar és külföldi filmeket vetítettek.

Az EKF révén valósult meg az első B.E.A.T. (Balaton’s Extreme Art and Treasure) Fesztivál, ahol felléptek a fiatalok kedvelt magyar előadói, bemutatkoztak extrém sportok és művészetek képviselői. Balatonalmádiban először szervezték meg, főként kisgyermekes családoknak a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál tűzzsonglőrökkel, mutatványosokkal, óriásbábokkal, artistákkal, színházzal és koncertekkel.

Fabó Péter aláhúzta, a Veszprémi Petőfi Színház ötödik alkalommal rendezte meg a Rátonyi Róbert Nemzetközi Operettfesztivált, melyben a város is részt vett. A Cimbora Klub és Alapítvány tavaly is elhozta a Klassz a pARTon európai zenei fesztivált, az ingyenes koncerteken ismert előadók léptek fel. Kísérőrendezvényként a belvárosban Szicília hagyományait, kultúráját mutatták be. A polgármester az EKF-nek köszönhető programokról elmondta még, a Magyar Fordítóház szervezésében a Wesselényi strandi könyvtárban a Fürödni a versben című rögtönzött előadást mutatták be, majd az önkormányzat szervezésében, az Almádi Bormustrán a történelmi borvidékek borászatai mutatkoztak be, sok kísérőrendezvénnyel, koncerttel.

Fabó Péter polgármester elkötelezett a közösség, a pezsgés, a tartalmas programok mellett

Fotó: Kovács Erika

Az első Balatoni Filmzene Fesztivált a Szent Erzsébet liget körszínpadán, a Káptalanfüredi nagystrandon és a Kerényi Imre KultMagtárban rendezték meg, majd a Pannon Egyetem szervezésében Magyarországon az első napelemes kishajós verseny érkezett Balatonalmádiba Solar Boat Challenge néven. Nagy sikert aratott, amikor az Almádi Hungarikum Klub Gráfik Imre vezetésével gombfocikupát szervezett a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermében, a Pomerium című rendezvényen pedig a helytörténet kapott főszerepet az első nyitott házak hétvégéjén.

Az Ars Sacra Fesztiválon a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében a vörösberényi Loyolai Szent Ignác-templomban Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertezett, a Privát Balaton jóvoltából, az országos könyvtári héten pedig Nyáry Krisztián íróval lehetett találkozni. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban szervezték meg az Ősszel is Balaton! című borgasztronómiai rendezvényt. Nagy sikert aratott a Balatonalmádi, a színes lépcsők városa című projekt, amikor hazai művészek festették színesre a város lépcsőit. Mindemellett a klímatudatossággal és fenntarthatósággal foglalkozó Hybrid Art Management kézműves foglalkozásokra, közösségi koncertekre hívta az embereket.