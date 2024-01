Amint azt Ferenczi Gábor elmondta, sok más mellett a fejlesztések sora és közterület-szépítés szintén folyamatos feladat a városban. A Berta parkban hamarosan két új rendelőt adnak át, és újabb épületrészek felújítását tervezik, a Várkertben folytatták a díszpolgárok fasora kialakítását, az emlékparkban a Tündérkertbe kerültek újabb őshonos gyümölcsfák és megújult a kerékpáros pihenő.

- Egy település erejét elsősorban nem a gazdasági ereje, hanem az itt élők munkája, szorgalma, lokálpatriotizmusa adja. Az elmúlt évben számos közösségépítő rendezvényt szerveztünk. Első ízben vettünk részt az Európai Mobilitási Héten több mint ezer résztvevővel – mondta a polgármester, és beszélt az egyre szépülő parkokról is. Az újszülöttek érkeztével facsemetéket ültettek tavaly is a babaligetekben. A Park utcában járda épült és megszépült a közterület, amely összekapcsolódott a Várkerttel is egy terület kitisztításával. A Csokonai utca vége ugyancsak megszépült azáltal, hogy elkészült a közösségi tér és egy régi kerítést lebontottak. Tavaly indították el a Devecser legszebb portái környezetszépítési versenyt, ezt idén folytatják. Az önkormányzat kiérdemelte a Város- és faluvédők díját a Virágos Magyarországért versenyen.

Az idei tervek között szerepel egy kopjafa állítása is. Az 1848-as szabadságharc és forradalom leverése 175. évfordulójára emlékezve március 15-ére terveik szerint elkészül az a kopjafa, amelyen szerepel majd a szabadságharcban részt vett valamennyi devecseri honvéd neve. Városmarketing gyémánt díjjal gazdagodott a város, a Fel nagy örömre adventi kórustalálkozó eseményét nyújtották be eredményesen a megmérettetésre.

Nemzetközi kulturális találkozó helyszíne volt a város, a Devecseri Városi Fúvószenekar viszonzásként Thaiföldre utazhatott. Bővültek a város partnerkapcsolatai, Kál, Szőlősgyörök, Karád önkormányzatával kötöttek testvértelepülési szerződést, hogy valamennyi, Gárdonyi Gézához kötődő település szövetségbe tömörüljön. Társulási szerződést kötöttek Vid településsel, hogy költséghatékonyabban működtethessék a szociális ágazatot. Várhatóan februártól már a két település működteti a devecseri szociális alapszolgáltatási központot a városban.