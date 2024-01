A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tájékoztatja az érintett lakosokat, hogy új adórendelet lépett hatályba. A változások az alábbiak: törölték a kommunális adót, helyette az eddig is létező építményadót kell fizetni, mely lakáscélú építmények esetén száz forint négyzetméterenként, a nem lakáscélú építményeknél húsz forint négyzetméterenként. Utóbbi a Szőlőhegyen lévő épületekre is vonatkozik. Változik a telekadó is, mely mind kül-, mind belterületre vonatkozik. Az iparűzési aó másfél százalékra fog emelkedni. További részletes tájékoztatást a hivatalban, illetve annak internetes oldalán, a közösségi oldalak csoportjaiban találnak az érintettek.