Az elmúlt év legjelentősebb rendezvénye a Thury-várban, illetve Pétfürdőn megrendezett Nemzetközi kertbarát-találkozó és -kiállítás volt, amelyen 10 ország 55 szervezete képviseltette magát. A hazánk különböző részeiből és a határainkon túlról érkezett kertbarát szervezetek mellett szakmai kiállítókat is láthatott a közönség. Kertészeti árudák, kertépítő vállalkozások is képviseltették magukat a térség legnagyobb ilyen jellegű rendezvényén, összegzett a várpalotai inkubátorház földszintjén összegyűlt tagság, valamint az együttműködő szervezetek képviselői előtt Molnár Ferenc.

A Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület elnöke emellett beszélt a sikeres szakmai előadásokról, metszési bemutatókról, kirándulásokról, vetélkedőkről és az immár hagyományos vármegyei borversenyről is. Kiemelte, a térség civil szervezeteivel, valamint az ország kertbarát egyesületeivel kitűnő kapcsolatot ápolnak, melynek köszönhetően számos közös programon vehettek részt 2023-ban is.

A beszámolót követően a 2024-es évre tervezett rendezvényekről is szót ejtett a kör elnöke. – A nyolc előadásból álló szakmai előadás-sorozatunkat idén is megszervezzük. Elsőként február 5-én 16 órától Probiotikus megoldások a kiskertekben címmel Laczikó Tamás kertészmérnök tart tájékoztatót a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban. Megrendezzük a zenés disznótort és a Márton-napi zenés összejövetelt, de a szakmai vetélkedőt és a hagyományos borversenyt is megtartjuk. Szakmai kirándulás keretében a fehérvárcsurgói Európai dísznövény- és kertművészeti napokra, valamint Bakonybélbe és a nádasdladányi kastélyba látogatunk el. A Várpalotai napokra ezúttal is kiállítással készülünk – mondta el Molnár Ferenc, akinek tájékoztatóját követően táncos előadást tekinthetett meg a közönség, majd a közgyűlést követően zsíros kenyérrel vendégelték meg a tagságot.