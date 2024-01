Ezt követően 2015 és 2021 között több gyáregység vezetőjeként is dolgozott a budapesti gyárban. 2022-től napjainkig a Continental Automotive üzleti szektorán belül a Smart Mobility üzletág európai regionális operáció vezetőjeként 12 gyárban volt felelőssége. Elődje, Dapsy Zoltán 2024. január 1-től a Continental Automotive Hungary Kft. budapesti gyárának igazgatói posztját tölti be. – Karrierem kezdete óta kollégáimmal együtt tanultam és növekedtem a Continentalnál. Utólag visszatekintve, a közel két évtizedes pályám során a legnehezebb feladatok megoldása tanított a legtöbbet a technológiáról, valamint az egymás tudásába és elhivatottságába vetett bizalomról is. Izgatottan várom, hogy ez Veszprémben, a következő évtized sikerei felé vezető úton folytatódhasson – mondta el Mészáros András.

Február 1-től Mészáros András veszi át a veszprémi gyár igazgatói pozícióját Forrás: Continental

A Continental Automotive Hungary Kft. veszprémi egységének gyártási és fejlesztői tevékenysége a menetbiztonságot támogató termékek teljes életciklusát lefedi. A telephely 2023-ban átlépte az 1 milliárd legyártott szenzort. A mérföldkő egyaránt köszönhető az ipar 4.0 irányelveit követő digitalizációs törekvéseknek, valamint a kollégák elkötelezettségének a kiváló minőség iránt. A termelés mellett a Veszprémben folytatott kutatás-fejlesztési tevékenység is figyelemre méltó: a Continental Balaton R&D névre hallgató saját fejlesztési központjában nemcsak magasan automatizált menetbiztonsági funkciókhoz kapcsolódó rendszereket fejlesztenek a munkatársak, hanem Közép-Európa legnagyobb vállalati kézben lévő tesztpályáján tesztelik is azokat. A többszörös díjnyertes telephely a régió legnagyobb munkáltatójaként világviszonylatban is jelentős karrierutakat kínál, fenntartva családbarát, felelős foglalkoztatói szellemiségét.