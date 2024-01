A többszörösére duzzadt energiaárak miatt a 2023-as év téli időszakában okoztak szervezési feladatokat a takarékossági intézkedések, hiszen részlegesen vagy teljesen zártak be a kft. üzemeltetésébe tartozó létesítményeket, de feladatukat át tudták venni más épületek. A létesítményekben bérlőként jelenlévő sportegyesületek tavaly is megtartották szokásos versenyeiket, részt vettek a különböző sportágak bajnoki és kupaküzdelmeiben. Ezekhez adódtak hozzá a saját rendezésű sporteseményeik és azok a megmérettetések, közösségi események, amelyekben rendezvényhelyszínként szerepeltek pályáikkal.

- A már említett sportegyesületi versenyek, bajnoki mérkőzések mellett két másik terület is fokozottan jelen van nálunk – mesélte Tóth Péter ügyvezető. - Az egyik a diákolimpia, a másik az SO (Magyar Speciális Olimpia Szövetség) versenyrendszere, ezekben regionális versenyek zajlottak idén létesítményeinkben. Országos szintű verseny volt a Balaton-bajnokság atlétika sportágban és díjdobásos tekeversenyünk. A sport nézőcsúcsot a labdarúgó NB III nyugati csoportjának „döntő” összecsapása hozta a Perutz Stadionban, ahol a hazai mérkőzéseit nálunk játsszó Practical VLS háromezer néző előtt fogadta a Tatabánya csapatát. Sportszakmai szempontból, de érzelmi és presztízs szempontból is, a budapesti atlétikai vb-re készülő atléták edzőtáboroztatása jelentette számunkra a csúcsot ebben az évben. Három hétig készültek nálunk a válogatott sprinterek, középtávfutók. Ezt a megtiszteltetést az előző évek válogatott edzőtáborai alapozták meg, ahol minden szempontból elégedettek voltak velünk a sportolók és sportvezetők. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a vébén született országos csúcsokat szinte kivétel nélkül a nálunk is készülő atléták érték el. Visszavárjuk a mindenkori válogatott csapatot a következő években is. Ezen kívül bonyolítottunk le hazai és nemzetközi edzőtáborokat atlétika, teke és labdarúgás sportágakban is. Ki kell emelni a veszprémi, győri, szombathelyi atlétákat, de az ország másik feléből is járnak hozzánk rendszeresen.

Az ügyvezető a saját rendezésű sporteseményekkel kapcsolatban kiemelte, nemcsak az igazolt, hanem a hobbi sportolókra is komoly figyelmet fordítottak.

- Az elmúlt években kialakult az a versenyrendszer, amelyet mindenképp szeretnénk biztosítani az amatőr sport számára. Bajnoki rendszerben vannak kispályás labdarúgás, teke, ulti megmérettetések. Legnagyobb versenyeink a SportCentRun félmaraton futóversenyünk, a Futókörök Napja és Szilveszteri futásunk, a Karácsony Kupa teremlabdarúgó tornánk, a Makkai Miklós Emlékversenyünk voltak. A diákok számára minden korcsoportban terematlétikai jellegű versenyrendszert valósítunk meg, ami küldetésünk fontos része. És ne feledkezzünk meg a sportot népszerűsítő előadás-sorozatunkról vagy az egészséges életmódot propagáló rendezvényeinkről sem. Általánosságban elmondható, hogy minden eseményünkön évről-évre nő a résztvevők száma. Ezt nagy dolognak tartjuk.

Tóth Péter arról tájékoztatott, hogy a sportcentrumba hat sportegyesület és közösség nagyjából 250 sportolója jár heti több alkalommal, ehhez a számhoz adódik hozzá egyéni vendégeik létszáma, ami nagyjából napi 150-200 fő. A többi létesítményüket kilenc sportegyesület használja rendszeresen, heti több alkalommal, ami további 550 főt jelent. Sőt ebben a létszámban nincsenek benne az iskolai testnevelés keretében itt sportoló diákok. Az ügyvezető az idei évben többek között új versenyek bevezetését is tervezi.

- Vannak sikeresek versenyeink és vannak, amelyek vagy elhalnak, vagy tovább próbálkozunk velük. Ilyen például a gördülő eszközök versenye vagy például a teqball. A kártya mellett kísérletet teszünk újabb szellemi vetélkedőkkel is. Ez évben a virtuális versenyek felé is nyitunk, több kiírást tervezünk, amelyekben ki-ki a saját igényei szerint választhat majd, sportágat, távokat, időpontokat.