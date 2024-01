A korábbi főigazgató, aki szakorvosként szolgálja tovább az egészségügyet a kórházban, kiemelte, a vezetés jó kezekbe kerül, kollégáiról pedig elismeréssel beszélt.

Veress Gábor professzor felidézte, 1979-től osztályvezető főorvos volt, majd 1996. január 1-jétől főigazgató főorvosként vezette az intézetet. Azt mondta, 2024. január 1-jétől a belügyminiszter döntése alapján a főigazgató első számú helyettese, Simon Attila orvos igazgató veszi át a kórház irányítását. A professzor elmondta, az elmúlt több mint négy évtizedben „hihetetlen utazást”, rengeteg változást élt át Balatonfüreden. Főigazgatói kinevezése után elsősorban a belső nyugalom és stabilitás megteremtésére figyelt, mely jellemezte is hosszú vezetői tevékenységét.

– Az intézetvezetés mellett valamennyi kollégám a legjobb szakmai tudással, becsületes, betegcentrikus, pozitív hozzáállással működött közre abban, hogy a betegek zavartalan légkörben lelki gyógyulásban is részesülhessenek, fogalmazott a korábbi főigazgató, majd mindezért köszönettel szólt valamennyi szívkórházi orvos, szakdolgozó, adminisztratív, gazdasági és műszaki dolgozó munkájáról. Köztük Kónya Anikó ápolási igazgató komoly szervezőmunkával igyekezett biztosítani, hogy ne legyen nővérhiány és zavartalan legyen a betegellátás.

Komoly szakmai fejlődés

A professzor büszkén, emelt fővel, köszönettel nyugtázta, hogy az elmúlt négy évtized alatt kiváló elődjei útján haladva vehetett részt a szívkórház hihetetlen szakmai fejlődésében, így a szanatóriumi, rehabilitációs ellátástól kezdve az aktív és sürgősségi kardiológiai tevékenységet is biztosító megyei kardiológiai centrum létrehozásában. Mindeközben az elmúlt 28 évben soha nem volt az intézetnek adóssága, soha nem szorultak központi konszolidációra. Köszönhetően az intézet gazdasági-műszaki dolgozóinak, így Törökné Kaufmann Zsuzsa korábbi, illetve Havlik Károly jelenlegi gazdasági igazgatónak és munkatársaiknak. Nem voltak komoly bírósági ügyeik, betegeik gyógyultan, elégedetten, pozitív visszajelzésekkel távoztak. Jelentős klinikai teljesítmény és eredmény, hogy évente mintegy tízezer szívbeteg kardiológiai rehabilitációját sikeresen végezték el. Legújabb klinikai kutatásaikkal – amit Simon Attila mostani megbízott főigazgató és munkatársai végeznek – megerősítést nyert, hogy az akut szívinfarktust elszenvedett és rehabilitációban részesült szívbetegek életkilátásai lényegesen kedvezőbbek, mint a rehabilitációban nem részesült betegeké.

Veress Gábor professzor: A szívkatéterezéssel végzett modern kardiológiai eljárásokat már az 1980-as években elindították Balatonfüreden

Fotó: szívkórház

Veress Gábor professzor rámutatott, a szívkatéterezéssel végzett modern kardiológiai eljárásokat már az 1980-as években elindították Balatonfüreden. Ekkor még a térségben, illetve Veszprém megyében a kardiológiai és a sürgősségi kardiológiai ellátás nem volt elég korszerű. Több beteget – sokszor komoly időveszteséggel – Budapestre, Pécsre, Zalaegerszegre kellett sürgősen elszállítani. Mindemellett pacemakerbeültetésekre, szív-elektrofiziológiai vizsgálatokra sem volt lehetőség. A professzor számos tengerentúli, például chicagói, philadelphiai és európai tanulmányúton szerzett tapasztalatával és a kitűnő szakorvosokkal – mint Faluközy József, Masszi József, Karsay László, Kelemen Barbara, Szabados György –, a megfelelő műtők és eszközpark kialakításával, a sokféle engedély beszerzésével, a szükséges forrással 1981-ben létrejött a szív-elektrofiziológia, a pacemaker-, később az ICD-implantáció és radiofrekvenciás abláció (abláció: a beteg szövetrész eltávolítása – a szerk).

Sürgősségi kardiológiai centrum

Veress Gábor kiemelte, igazgatása alatt az évezredfordulóra Faluközy József kezdeményezésére elindultak a koszorúérfestéssel történő katéteres vizsgálatok, majd Apró Dezső irányításával a koszorúér-tágítások és sztentbeültetések. A beavatkozásokat hamar megtanulták a fiatalabb orvosok is. A kardiológiai ellátás átszervezésével, a mentőszállítás organizációjával Veszprém megye sürgősségi kardiológiai centruma lettek, így lényegesen csökkent az akut infarktussal kapcsolatos halálozás a térségben. Az ambuláns kardiológiai tevékenységet is jól megszervezték. Képzett szakorvosaik a megye számos városában végezték az ambuláns kardiológiai ellátást, a diagnosztikai egységek pedig korszerű eljárásokkal segítették a klinikai osztályokat. A szívbetegek szakszerű ellátása mellett a fizioterápiás részlegük tevékenysége is jelentősen javította a betegek életminőségét.

Felelős irányítás

A koronavírus-járvány alatt az intézet vezetése körültekintő, felelős irányítással, az orvosok, illetve az egészségügyi dolgozók pozitív hozzáállással, az oltópont kiváló működtetésével is hozzájárultak a járvány okozta veszélyek megfékezéséhez, a szívbetegek zavartalan ellátásához. Mindemellett a megyei betegeknek ambuláns poszt-Covid-ellátást is biztosítottak. A poszt-Covid témakörében orvosaik, így Veress Gábor, Aradi Dániel, Tihanyi László és Nagy-Kardos Cintia tudományos pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia bírálóbizottsága szakmailag a legkiválóbbak közé sorolta, amely anyagi támogatást is jelentett a kutatások végzésére.

Veress Gábor méltatta, hogy jelenleg – a budapesti Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet társintézeteként – kitűnő kapcsolatban állnak a szakterület kormányzati képviselőivel, a helyi országgyűlési képviselővel, a balatonfüredi és a vármegyei önkormányzattal, az orvostudományi egyetemekkel, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal, az országos egészségügyi intézetekkel, a különféle hazai és nemzetközi kardiológiai társaságokkal. Húszéves az együttműködés a Magyar–Amerikai Orvosszövetséggel, ahol meghívott előadóként a szívkórház főigazgatója számos tudományos előadást tartott a floridai Sarasotában. A professzort büszkeséggel tölti el, hogy az amerikai rendezvény ikerkongresszusát Balatonfüreden rendezik meg, immár 13 éve.

A szívkórház aktívan részt vesz a medikusoktatásban, a szakorvosképzésben. A kórházi vezetés mindig támogatta az orvosok szakképzését, a hazai és külföldi szakmai kongresszusokon való részvételt, előadások tartását, a publikációs munkát.

Bizalom a jövőben

– Meggyőződésem, hogy az állami egészségügyi vezetésünk továbbra is magas színvonalú betegellátást biztosít az összes rászoruló magyar ember számára. Most, hogy az „igazgatói pálcát” jó kezekbe, Simon Attila orvos igazgatónak átadom, biztos vagyok abban, hogy a szívkórház a jövőben is zavartalanul, kiemelkedően működik, és ezentúl is dinamikusan fejlődik, fogalmazott Veress Gábor. A professzor megjegyezte, bízik abban, hogy a jövő generációja szakértelmével, elhivatottságával továbbra is vezérlő csillagként világít a szívkórházban. A professzor hálás szívvel, köszönettel beszélt kollégáiról az évtizedeken át nyújtott támogatásért, a zavartalan, kitűnő együttműködésért.