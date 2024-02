A labdazsonglőrök 1926-ban Savoy Big Five-ként alakultak meg, és négy év múlva vették fel mai nevüket, ama szándéktól is vezérelve, hogy a fekete kultúra Mekkájának számító Harlem további hírnevet biztosít színes bőrű játékosaiknak. Állítólag 1934-ben 112-5-re vezettek aktuális, nem épp acélos riválisuk ellen, s a nagy különbség hatására elkezdtek trükközni, bohóckodni a pályán. Ha az eredmény engedte, következő fellépéseiken már tudatosan mókáztak, a közönség pedig vette a lapot. Persze akkor még fontosabb volt az eredmény: 1948-ban és egy évvel később is legyőzték az 1950-es NBA-bajnok Minneapolis Lakerst, vagyis igazán tehetséges sportolókból állt a keretük. Ez a csata azért is volt fontos számukra, mert a csupa fehér spílerből álló Lakerst múlták felül, egy olyan korban, mikor a faji megkülönböztetés még mindennapos volt. Noha zsinórban 113 párharcot nyertek meg, nem csatlakoztak a profi bajnoksághoz, hanem az ’50-es években a szórakoztatóipar irányába fordultak. Ezután megkezdődtek külföldi fellépéseik, és azóta hat kontinens 124 országában mutatták be kvalitásukat. Eddig több mint húszezer bemutatón vannak túl, mára csillagot kaptak Hollywoodban, míg műsoruk a cirkusz, a színház és a komédia eszközeit ötvözi a sporttal. Tiszteletbeli tagjaik között szerepel a kosárlabdacsillag Kareem Abdul-Jabbar, az Oscar-díjas színésznő, Whoopi Goldberg, az emberi jogok bajnoka, Nelson Mandela, vagy épp II. János Pál Pápa is.

Az egyedi produkciót játszó csapat népszerűsége mindmáig töretlen. Ez minden bizonnyal Veszprémben is így lesz, ahol hihetetlen akciókat és káprázatos technikai bravúrokat is bemutatnak majd. Show-juk egy izgalmas és szórakoztató családi esemény is lesz. A ziccert, a zsákolást és a félpályás horogdobást népszerűsítő sztárokkal fellépésük előtt személyesen is találkozhatunk, mikor is prezentálnak néhány trükköt, együtt dobhatunk velük kosárra, de autogramot és fényképeket is lehet velük készíteni.