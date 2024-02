– Szándékukban áll eredeti állapotban helyreállítani, és a nagyközönség, a kirándulók számára látogathatóvá tenni a kálváriát és a területet. Nemrég megkezdtük az ehhez szükséges előkészületeket, jelenleg is folyamatosan nyomozunk eredeti felvételek után, hogy a hiteles információkhoz hozzájussunk, és ezért kerestük, keressük a kapcsolatot a levéltárral, s más hivatalos szervekkel, akik valóban az egykori állapotokról hiteles információkat adhatnak. Amennyiben sikerül ezeket beszereznünk és a lehetőségeink is adottak lesznek, szándékunkban áll elindítani a helyreállítást – mondta el az új tulajdonos, aki hozzátette azt is, nem csupán a kálvária, de az egész település, és a szűkebb-tágabb környezet vonzerejét növelni kívánják ezzel.