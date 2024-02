Február 15-ig lehet benyújtani a felsőoktatási jelentkezéseket. A stúdióban, meghívott vendégeivel Ridavics Pál szerkesztő-műsorvezető várja a nézőket a képernyők elé.

A végzős középiskolásoknak és a felnőtteknek is segítséget szeretnének nyújtani. Új szakot, pszichológiát indít a Pannon Egyetem Humántudományi Kara. A képzés célja: olyan viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológiatudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. A témával kapcsolatban az egyetem szakértőit kérdezik majd a Veszprém Tv stúdiójában.

Új szakokkal várja a jelentkezőket a Veszprémi Érseki Főiskola is. Sebestyén József rektor beszámol majd a felsőoktatási intézményt érintő fejlesztési elképzelésekről, valamint jövőbeni terveikről. Jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban a hallgatói létszám a főegyházmegye fenntartásában működő intézményben. Megtörtént tavaly a szociálpedagógia alapszak akkreditációja, idén szeptemberben pedig elindul csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakjuk is. Terveik között szerepel az ápolás és betegellátás, valamint a gyógypedagógiai képzések elindítása is.

A beszélgetéseket hétfőn este a Veszprém Televízió hírműsora után tekinthetik meg.