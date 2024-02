A Szülői Szervezet, a Darnay Alapítvány közreműködésével két kültéri padot ajándékozott a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumnak. Az iskola belső udvara fás, füvesített része jelenleg is nagyon hangulatos, amely a kiülőkkel még szebb lett. A padok lehetőséget adnak arra, hogy a diákok csoportokban beszélgethessenek, így akár közösségfejlesztő hatása is lehet a szép ajándéknak. Most már csak a kinti beszélgetésekhez szükséges kellemes idő szükségeltetik a padok tényleges birtokba vételéhez.