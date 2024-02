Az eseményen jelen volt többek között Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja, Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke és Pápai Enikő tiszti főorvos.

Egészségügyi szakdolgozóit köszöntötte a Veszprém vármegyei kórház

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Köszöntő beszédében Gerencsér Andrea, az Országos Kórházi Főigazgatóság Ápolásügyi Koordinációs Igazgatóságának igazgatója elismerését fejezte ki az ápolók, szakdolgozók áldozatos munkájáért. – Tudnak csapatként együttműködni, akár intézményeken átívelve is képesek segíteni egymás munkáját, hozzájárulva a méltó módon működő betegellátáshoz. Ápolónak lenni kivételes elkötelezettséget, odaadást kívánó életforma, mely rengeteg nehézséggel, lemondással jár, hiszen mások érdekeit helyezik előtérbe, s nem mindig kapják meg azt az elismerést, amit érdemelnek. Ezért fontos ez az alkalom – hangsúlyozta, kiemelve, az ápolók azok, akik vigaszt nyújtanak a betegnek, nekik köszönhetően érezzük biztonságban magunkat az intézményekben.

Majd Lang Zsuzsanna, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház megbízott főigazgatója az első magyar főápolónő életútjáról beszélt, akinek szellemi hagyatéka ma is tanulságul szolgál. – Kossuth Zsuzsanna elkötelezett volt az ápolás, az oktatás terén, a betegellátás minőségének javításában, a szakma presztízsének növelésében. Nyitott volt az innovációra, intézkedései hosszú távon alakították, meghatározták a hivatás irányát, ez az általa alapított képzési programokban is megmutatkozott. Kitartó, bátor, határozott, következetes volt, mert másként gondolkodni, a megújulásra törekedni akár a szakma ellenállásával dacolva, hogy elősegítse a nők egészségügyi oktatását. Személyiségében ötvöződött a mély emberi értékek tisztelete, a betegek szolgálata iránti alázatos hozzáállása. Váljon ez a nap ma is elköteleződésünk megerősítésének napjává is, ösztönözve egymást a lehető legmagasabb színvonalon végzett munkára – kívánta Lang Zsuzsanna.

A kórház ápolási igazgatója, Lovasi Orsolya a világ egyik legszebb hivatásáról beszélt. Elmondta, a szakterület a közelmúltban hatalmas fejlődésen ment keresztül, olyan magas szintű ismeretekre tesznek ma már szert szakdolgozóik, mely által kiváló kollégákként segítik a szakorvosok munkáját. – Ők nem kerülnek be a tankönyvekbe, lexikonokba, de a mindennapokban felbecsülhetetlen a munkájuk. Gondoskodnak arról, hogy a rájuk bízott betegek ne szenvedjenek, emberi méltóságukat megőrizhessék. Ápolnak, kezelnek, helytállnak minden területen, etetik, mozgatják a betegeket, együttéreznek a kétségbeesett hozzátartozókkal, felelnek minden orvosi utasítás, beavatkozás, műtét pontos végrehajtásáért. De az ápolók mellett a műszaki, gazdasági, beszerzési és egyéb kórházi feladatokat végző dolgozókat is ünnepeljünk ezen a napon – hangsúlyozta.