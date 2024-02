A csoda körülölel minket, természetnek hívják 1 órája

Bakonyi táj pulitávlatból: pár négyzetméter apró ablak a végtelenre

"A természet csodálatos, körülölel minket, s bizony igaz az egyszerű gondolat: csak meg kell látni a csodát. Nekünk egy téli napon mutatta meg magát ez a rejtőzködő végtelenség. Valójában nem is rejtőzködik, nagyon is szem előtt van, ha nyitottak vagyunk rá, s észrevesszük. Pár négyzetméter talán egy apró ablak a végtelenre. Ha van egy kis időnk, kiszaladunk ide, mert remek itt lenni" – írta magyarpolányi olvasónk, Dávid Barbara, Pite és Vacak gazdája, aki a cuki pulipárról naplementében is készített fotót.

Bakonyi táj pulitávlatból Forrás: Veol Fotó: Olvasó

Erdei naplemente pulikkal a Bakonyban

Fotó: Olvasó / Forrás: Veol Elvarázsolta egy hely? Küldje el! Kedvenc túrán készült képeiket továbbra is várjuk, de ha nehéz is, jól válogassanak! Azt kérjük, hogy csak egy-két nagyon különleges fotót válasszanak ki. A képeket a [email protected] postafiókba várjuk. Kérjük, azt mindenképp írja bele az e-mailbe, hogy hol és mikor készült a fotó, ki készítette. Azt szintén jelezze, hol lakik, és hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a fotó megjelenjen a Napló felületein.

