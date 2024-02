A lendület idén is folytatódik, az elnök példaként említette meg a szabadtéri mozit a Forrás parkban, valamint a 7000 négyzetméteres, kerítéssel körbevett kutyafuttatót, utóbbit nemsokára átadják. Azt mondta, jó idegenforgalmi évet zártak tavaly és erre számítanak idén is. Kiemelte, a város mindig is fontosnak tartotta azt, hogy mindenki mind nagyobb területen tudja megközelíteni a Balatont, másfelől azt, hogy minél több zöldterület legyen Balatonfüreden. Ez jelenleg is így van és a jövőben is törekednek erre, ahogy a fejlesztéseket is folytatják.