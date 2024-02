– A bevásárlóközpontban várhatóan drogéria, cipőbolt, ruházati üzletek sora, könyvesbolt, háztartási és lakberendezési cikkeket árusító üzletek nyílnak. Két gyorsétterem is épül a közelben, az egyik helyben, a másik néhány száz méterrel távolabb. Az üzletek akár 200 főnek is adhatnak majd munkát. Idén a tervezési fázisa zajlik a projektnek, a kivitelezés jövőre kezdődhet, annak része lesz egy újabb körforgalom kialakítása is – mondta a polgármester.