Február 1-től a tanuló és a gyermekes havi bérletek ára 3500 forintról 350 forintra csökkent – döntött még tavaly novemberben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése. – Bízunk benne, hogy minél több diák veszi igénybe ezt a lehetőséget, hiszen így a tanulóknak már egyetlen utazás esetén is megéri 30 napos bérletet vásárolni, mivel annak ára megegyezik egy elővételben vásárolt vonaljegy árával – jegyezte meg Polgári István, a V-Busz ügyvezetője. Fontos az is, hogy ez a 90 százalékos mérséklés jelentős könnyebbség a családok számára. Hozzátette, a felhasználók köre nem változott, mindazok jogosultak rá, akik eddig is vásárolhatták ezeket a bérleteket.

A 350 forintos tanuló havi bérletek beszerezhetők a város 18 pontján 0–-24 órában elérhető jegykiadó automatákban, a Közlekedési Mobiljegy applikációban, valamint a MÁV és a GYSEV jegypénztáraiban is.

További részleteket a V-Busz honlapján találhatnak.