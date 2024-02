A Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség által létrehozott Pénziránytű Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdette Tanári Díj pályázatát, ahol teret adtak a modern pedagógiai módszerek és a pénzügyi nevelés iránt elkötelezett pedagógusoknak jó gyakorlatuk bemutatására. A díjazottak között van Éder Márta, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusa is, aki a Fortuna címet viselő, az általános iskola 7-8. osztályos tanulói számára készített projekttervéért részesült elismerésben, melynek során egy szabadulószoba jellegű tanulási ösvény keretében jutnak el a diákok a projekt fő üzenetéig: Légy figyelmes a pénzügyeidben is!