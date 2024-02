– Sok kezdeményezést láttunk már, mikor egy jó szándékú akaratból kinő egy rendezvény, ami mellől később eltűnik a lendület. A vámosiaknak az elmúlt években számos kihívással kellett szembenézni, velük mégis ott van az elán – mondta megnyitójában Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki elárulta: a kormány azon falvakat támogatja, melyek élni tudnak a városokkal szembeni versenyelőnyükkel, így például rendelkeznek olyan közösségekkel, amik ilyen összejöveteleket kitalálnak, megszerveznek és fenntartanak.

Nemesvámos a Magyar Falu Program egyik nagy kedvezményezettje, hiszen több mint 300 millió forintot hívhattak le különböző fejlesztésekhez. A fesztivál fővédnöke aláhúzta: a jövőben is sok vármegyénkbeli település élvezheti majd ezt a támogatást, mire Ovádi Péter országgyűlési képviselő úgy felelt, hogy térségünk eddig jól sáfárkodott a faluprogram támogatásokkal. Ezután derűt keltve a zsűri tudtára hozta, hogy a térség polgármestereinek csapata régóta indul a főzőversenyen, de eddig még nem nyertek semmit, ezért idén megérdemelnének egy dobogós helyet.

Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere megígérte, hogy a kormánybiztos által viccesen hiányolt Magyar Falu Program tábla már hétfőn felkerül településük helységnévtáblája alá (így tartván meg az elnyert fejlesztési pénzeket), majd megköszönte a pályázataik támogatását, az itteni cégek felajánlását, valamint a civil szervezetek és kollégáik munkáját, mivel nélkülük nem tudnának ilyen színvonalas rendezvényt tető alá hozni.

Ezúttal rekordszámú, harminc főzőcsapat népesítette be a sportcsarnok mellett emelt sátrat, 23-an lencsét, heten pedig hurkát készítettek. Az itteni jó hangulatról némi forralt bor és pálinka is gondoskodott, aztán a vállalkozó kedvű szakácsok, baráti társaságok, környékbeli falvak és cégek csapatai nekiveselkedtek az izgalmas és különlegesen ízesített ételeik elkészítésének, hogy a zsűri elé valóságos terülj-terülj asztalkákat varázsoljanak. Miután az indulókban dolgozott a versenyszellem, az ítészeknek finomabbnál-finomabb falatok közül kellett kiválasztani a legjobbakat. A hurkakészítőknél a Villany-Ászok nyertek – Felszarvazott hurka dödöllével –, megelőzve a Haggyáfőznit és a Guten Knapp-Etit! csapatát, míg a lencsefőzőknél a Helyi Erők diadalmaskodtak a klasszikus lencsegulyásukkal, második helyre sorolva a polgármesterek gárdáját és a Főzz és Fuss! nevet viselő társaságot. Közben a csarnok vásárterén termelők és kézművesek kínálták a változatos portékáikat, a színpadon pedig változatos programok követték egymást. A gyerekeket többek között zenés-táncos mese, állatsimogatás és póni-lovaglás várta, de mert a dzsembori egész napos családi programként lett meghirdetve, a felnőtteket is sok vidámság és zenés műsor hívogatta, de volt interaktív főzőműsor, borkóstoló, néptánc- és asszonykör fellépése, végül az Alma Együttes, valamint Pál István „Szalonna” és bandája koncertezett.

A házigazdák célja most is teljesült: a családbarát, teltházas színes forgataggal újra értékeket adtak át. A gasztronómia szerelmeseinek pedig lehetősége nyílt arra, hogy a farsangi vigadalomban közösen főzzenek, étkezzenek és szórakozzanak, ami összekovácsolta az élményeket szerzett embereket, akik élvezhették a vidéki ízek csodáit. Mi más is lehetne tudósításunk zárszava, mint hogy a szervezők lendülete a jövőben is tartson ki, a vámosi megmaradjon a környék egyik meghatározó ínyenc eseményeként, aminek közösségépítő ereje van.