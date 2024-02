Pálinkás Roland frakcióvezető elmondta, idén 43,5 milliárd forintból gazdálkodhat Veszprém városa, az önkormányzat saját forrásból tud majd fejleszteni. – Tavaly páratlan lehetőségünk volt az Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően, ami forrásbőséget is adott – mondta. Idén 8,4 milliárd forintot kap a város a magyar államtól, ami a tavalyi évhez képest másfél milliárd forinttal több. Ennyivel terveznek többet költeni a gyermekétkeztetésre, a köznevelésre, a szociális feladatokra, amelyekre eddig működési forrásból tellett. Pálinkás Roland úgy fogalmazott, hogy az adóbevétel – 13,6 milliárd lesz – is büszkeségre adhat okot, 3,6 milliárd forinttal növekedett a tavalyi tervekhez képest. Kiadási oldalon szintén növekmény van: 14,6 milliárd forint működési kiadása lesz a városnak.

Pálinkás Roland frakcióvezető és Halmay Gábor önkormányzati képviselő a tájékoztatón

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Halmay Gábor önkormányzati képviselő kijelentette, a helyi Fidesz–KDNP-frakció a csütörtöki közgyűlésen támogathatónak ítéli meg a költségvetést, amit korábban Porga Gyula polgármester úgy harangozott be, mint „a veszprémiek költségvetése, a veszprémiek éve". – Saját bevételből tud gazdálkodni és fejleszteni az önkormányzat, amire hosszú évek óta nem volt példa – hangsúlyozta. – A veszprémi emberek és a veszprémi cégek gazdasági teljesítményének az eredménye, hogy 3,6 milliárd forintot fejlesztésre tud fordítani az önkormányzat.

Szerinte ez is megmutatja a város erejét. Szót ejtett arról is, hogy a választókerületi keretek 3 millió forintos összegben megmaradnak. 15 százalékos bérfejlesztési bértömeget kaphatnak meg az önkormányzati fenntartású intézmények, amiről az intézményvezetők saját hatáskörben dönthetnek. Hasonlóra régóta nem volt példa. Elmondta azt is, a köznevelési intézmények épületeire 50 millió forintos támogatást tud adni idén az önkormányzat, mind a kulturális intézmények, mind a kiemelt művészeti együttesek olyan mértékű támogatást kaphatnak az önkormányzattól, amely stabil működést biztosíthat számukra.