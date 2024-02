Az épület a Veszprémi Rotary Klub vezetésével, nemzetközi támogatással újult meg, jelenleg Devecser Város Önkormányzata működteti. Az itt látható kiállítás állít emléket 2010. október 4-ének, ahogy azt Boldizsár Zsolt, az emlékház vezetője megfogalmazta és a lépcsőforduló hatalmas plakátján is olvasható: ez a nap, „Amikor az ördög úgy döntött, hogy az ő vörös nyelvével végignyalja Devecsert". A kiállításon Boldizsár Zsolt vezetett végig bennünket, ő maga is átélte itt a borzalmas napokat. Filmvetítésen láthattuk az iszapbetörést, a képeken pedig az elöntött, bontásra váró házakat, a helyszínről begyűjtött tárgyak mögött érezhettük az egyéni szívszorító tragédiákat. De láthattuk a példás összefogást is, ahogy megmozdult az ország, jöttek az adományok, az önkéntesek, és lett Devecser egyik napról a másikra az összefogás városa. Tíz hónap alatt felépült a Makovecz-lakópark, ahol a mindenüket elvesztett emberek szép, új, kényelmes otthonokhoz juthattak.

Mivel január 22. a magyar kultúra napja is, egyik klubtársunk, Soósné Gödöny Terézia egy, a helyszín hangulatához illő verset mondott el nekünk: Reményik Sándor A menekülő című versét hallgathattuk meg.

Ezután bejártuk a Rotary-házat körülvevő mintegy nyolchektáros parkot. Itt állítottak turulmadaras emlékművet az I. és II. világháború devecseri áldozatainak, itt látható a Trianon-emlékhely és az iszapkatasztrófa kopjafája, amely az akkor megsemmisült 18 utcának állít emléket. És van itt egy gyönyörű mamutfenyő is, melynek a törzse másfél méter magasan állt a maró lúgban, körülötte minden kipusztult, de a fenyő túlélte, és ma is ott áll mementóként.

Szomorú emlékezés napja volt számunkra ez a nap, mégis ajánljuk a nyugdíjaskluboknak és mindenkinek (ingyenes a látogatás), aki megteheti, menjen el és nézze meg, szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Schwarcz Vilmosné, a Gyalogolni jó csoport elnöke