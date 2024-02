Októberben a Soós és a Tóth család a nyújtott és a kelt rétes, valamint a kürtőskalács elkészítésének módját mutatta be, ezt követően a Becskereki családnál a kukorica feldolgozásával ismerkedhettek meg az érdeklődők: morzsoltak, fosztottak, a gyerekek várat építettek a csutkákból. Ezután kukoricakása és kukoricaprósza készült szilvás és Izabella-szőlős változatban.

Bejglik, kalácsok, fánkok készültek Borsosgyőrön

Fotó: Borsosgyőri Hírmondó / Forrás: Borsosgyőri Hírmondó

– Az eddigi egyik legsikeresebb rendezvényünk a decemberi összejövetel volt, ahol karácsonyra hangolódva a Takács család a cukrászörökségét, a bejglit mutatta be diós, mákos és gesztenyés változatban, emellett a gyerekek mézeskalácsot is készíthettek a közösségi házban. A kezdeményezés 2024-ben is folytatódott, január végén a farsangi időszakra jellemző sütemények készítését tanulhattunk meg szalagos fánk és hájas tészta, lekváros, diós, mákos kráfli formájában. A sorozat lezárásaként hamarosan krumplis ételeket fogunk készíteni, illetve terveink között szerepel a házi gyúrt tészta készítésének elsajátítása is – mesélte Balogh-Gancz Renáta, a Borsosgyőri Családi Közösségi Klub elnöke, aki a jövővel kapcsolatban elmondta, a kerti munkák és a nyári elfoglaltságok miatt kicsi szünetet tartanak majd, de már a jövő télre is vannak terveik.

Bejglik, kalácsok, fánkok készültek Borsosgyőrön

Fotó: Borsosgyőri Hírmondó / Forrás: Borsosgyőri Hírmondó

Az elkészült ételeket a résztvevők együtt fogyasztják el.