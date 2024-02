– Meglepő nem volt, hiszen évek óta az élmezőnyben van iskolánk a HVG rangsora alapján, bár elvárásról nem beszélhetünk. Inkább úgy fogalmaznék, hogy tőlünk mindenki egy hosszú távon is tartható, stabil teljesítményt vár. Természetesen örülünk annak, hogy ott vagyunk az első tízben, hiszen ez egyfajta elismerése annak a munkának, amit mi itt végzünk. Hét szempontot vizsgálnak a rangsor összeállításakor. A kompetenciamérések közül az anyanyelvi kompetenciát és a matematikát, aztán kötelező érettségi tárgyakat, a magyart, a matematikát, a történelmet és egy idegen nyelvet. A hetedik szempont a felsőoktatási felvételin elért pontszámokat veszi górcső alá, amiből arra is lehet következtetni, hogy milyen presztízsű intézményekbe kerültek be a diákok – mondta Schultz Zoltán, aki úgy vélte, ez így összességében elég jó képet ad a középiskolákban folyó munka színvonaláról, az elért eredményekről.

Az igazgató hozzátette, hogy a különböző rangsorok, listák általában mindig egy adott évet mérnek, de maga az a teljesítmény soha nem egy év munkáját tükrözi.

– Hosszú időn át nyújtott kiegyensúlyozott teljesítmény és rengeteg befektetett munka, energia kell ahhoz, hogy a szülők és a gyerekek elvárásainak megfeleljünk. Az tény, hogy a diákoknak tanulniuk kell ebben az iskolában, mert enélkül nincs kimeneti teljesítmény, másfelől viszont jól érzik magukat az intézményben. Ráadásul nagyon sok lehetőségük van arra, hogy a tanulás mellett más irányú tevékenységet is kipróbáljanak, gyakoroljanak, végezzenek. Nagyon erős a Lovassyban a művészeti vonal, hiszen van vegyes karunk, nemzetiségi kórusunk, színjátszó körünk, képzőművészeti önképző körünk. Szoros a kapcsolatunk a zeneiskolával, amelynek hozadéka az iskola tanulóiból álló Lovassy zenekar. Büszkeség, hiszen azért nem éppen szokványos, hogy egy középiskola saját vonószenekarral rendelkezzen. Az említett művészeti csoportok bizonyos programokat is generálnak, ilyen például a nálunk az immár hagyományos adventi koncert vagy a karácsonyi hangverseny, de mindig nagy létszámban vesznek részt diákjaink a keszthelyi Helikon ünnepségeken. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva rendeztük meg tavaly és a megelőző évben is a Nyitott udvar tanévzáró művészeti pikniket a iskola udvarán, ahol a tankerület gimnáziumai és a meghívott külföldi partneriskolák diákjai mutatkozhattak be művészeti produkciókkal. Ami a sportot illeti, ott is van mire büszkének lennünk. A csapatsportok tekintetében a röplabdát említeném elsőként, ami az évek során mostanra igencsak népszerűvé vált a diákok körében, de a kézilabdát is sokan kedvelik. Tavaly a legjobb eredményt a fiú röplabdázók érték el a diákolimpián, és a mezei futók is kiemelkedően szerepeltek – fogalmazott.

Schultz Zoltán, a veszprémi Lovassy László Gimnázium igazgatója szerint iskolájuktól mindenki egy hosszú távon is tartható, stabil teljesítményt vár. Ez köszön vissza az országos rangsorban elfoglalt előkelő helyezésben

Fotó: Szijártó János/Napló

Schultz Zoltán arról is beszélt, hogy a lovassysok az Országos Középiskolás Tanulmányi Versenyben (OKTV) évről évre szép eredményeket érnek el, ami az országos összesítésekben az előkelő 3–5. helyet jelenti számukra. Jellemző, hogy a gyerekek több tantárgyban, több területen is megállják helyüket. Érdekesség, hogy angol OKTV-n matematika tagozatos tanuló nyert, tavaly németből a legjobb eredményt egy informatika tagozatos diák érte el. Kiemelte, hogy tulajdonképpen minden területen vannak eredményeik, ami kellő motivációt nyújt a gyerekek mellett a pedagógusoknak is.

A tehetséggondozásra utaló kérdésünkre azt válaszolta, hogy senkinél nem erőltetik, de ha erre bizonyos esetekben igény mutatkozik, teret biztosítanak a kibontakozásra. Ennek formája lehet egyéni foglalkozás, szakköri keret, amit éppen a helyzet megkíván, persze a lehetőségek függvényében. – Ami engem illet, nagyon élvezem, amikor olyan diákot taníthatok, akiről tudom, hogy okosabb, mint én. Azon a területen, ami őt érdekli, nyilván messzebb fog eljutni, az én dolgom, hogy segítsem ebben. Ez pedig így van a kollégák esetében is – tette hozzá a veszprémi intézmény igazgatója.