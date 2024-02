Udvardy György veszprémi érsek kijelentette, a Házasság hete rendezvénysorozat nagy múltra tekint vissza. A házasság, a család azért is fontos, mert az emberi létünk alapját jelenti. Az egyházmegye részéről szerették volna ezt a fiatalok felé is közvetíteni. Most egy rajzpályázat a kiírásával, mert úgy gondolják, hogy a fiataloknak van véleményük, vannak vágyaik és ötleteik is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tekintenek a jövőre.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, több mint egy évtizede dolgoznak azon, hogy megerősítsék a helyi közösségeket. Annak idején egyértelmű volt, amikor felmerült a házasság hetének a megünneplése, hogy a város csatlakozik, ő pedig örömmel vállalta a fővédnökségét. Úgy fogalmazott: fontos, hogy nem csak infrastrukturális beruházásokkal próbálják családbaráttá tenni a várost, hanem a közösségen keresztül is. Kiemelte, a veszprémi kisközösségek, intézmények és civil szervezetek együttműködéséből jött létre a Házasság hete programsorozat.

Egy érdekes, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által szervezett kezdeményezéséről is beszámolt, ami szerint egy szép, faragott bölcsőt adott át a város 2024 első veszprémi újszülöttjének. A bölcsőt az alapítványon keresztül háromhavonta továbbadják, hogy majd évtizedek múlva sok száz veszprémi gyermek büszkélkedhessen azzal, hogy a vándorbölcsőben ringott valamikor. Reményei szerint ez a kezdeményezés is a közösséget és az identitást erősíti majd.

Závodi Zsuzsanna református lelkész arról beszélt, nagy öröm volt számukra, amikor a városháza rendezvényeihez csatlakozhattak, és az is, hogy a testvéregyházakkal az áldó istentiszteletet, áldó szentmisét felváltva ünnepelhetik. Ezúttal a Házasság hete keretében a záró istentisztelet lesz egy olyan ünnepi esemény, amikor a házaspárok személyes áldásban részesülnek. A nyitóprogramjuk február 11-én délután az Élet Gyöngyei imaséta nevet kapta. Szerinte a házasság egy olyan védőburok lehet, amiben benne van az áldás, a kitartás, a veszekedésekből való gyógyulás.

Izsó Zoltán evangélikus lelkész kijelentette, örömmel csatlakoztak a programsorozathoz. Nagyon fontosnak tartják a házasságot, mert az Isten teremtési rendje ez az ember számára. Elmondta: csak egy dolog nem jó az embernek, egyedül lenni. A házasság jó, az ember javára van.

A Foton – mint az idei év új együttműködő partnere – filmekkel, így például egy klasszikussal, a Szerelem című filmmel várja a nézőket.