Közel nyolcvan szépkorút látott vendégül az önkormányzat Fotó: Haraszti Gábor

Szépen megterített asztalok, ízletes üdvözlőitalok, ínycsiklandozó ételek és szórakoztató műsorok várták a kultúrházba érkező hatvan év feletti falubelieket. A közel nyolcvan szépkorút Boros Tamás polgármester köszöntötte, aki elmondta, minden évben igyekeznek változatos műsorral kedveskedni a vendégeiknek és kísérőiknek.

Fotó: Haraszti Gábor

– Korábbi rendezvényeinken volt már kabaré, operett, tánczene és sok egyéb más is, egy csapat volt, mely minden alkalommal színpadra lépett, ez a Magyargencsi Dalkör. Ők 15 éve énekelnek vezetőjükkel, Németh Zoltánnéval. Hála istennek szép számmal vannak, akik aktív közösségi életet élnek ebben a korban is. Látogatják a könyvtárat, az önkormányzat által szervezett szakköröket. Sokan segítenek rendezvényeinken, például adventkor a díszítésben vagy falunapon az előkészületekben. Ez a nap az önöké, önökről szól. Kijár önöknek életkoruk, munkájuk elismeréséül. Ezzel is szeretnénk jelezni, hogy figyelünk önökre, számítunk arra, hogy közösségünk aktív tagjai életük nyugalmasabb éveiben is. Az önkormányzat lehetőségei szerint igyekszik gondoskodni az idősekről: tesszük ezt a falugondnoki szolgálaton, a házi segítségnyújtáson, a szociális étkeztetésen vagy a családsegítő szolgálatokon keresztül. Propagáltuk és népszerűsítettük a kormány által elindított Gondosóra programot, amely nagy segítséget nyújt különösen azoknak, akik egyedül vannak. A Pápai Rendőrkapitánysággal szorosan együttműködve igyekszünk megakadályozni az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményeket. Jelzőrendszerünk működik, a szolgálatok egymást segítve teszik a dolgukat – mutatott rá a polgármester.

Fotó: Haraszti Gábor

A köszöntőt követően az óvodások adtak műsort, a közösen elfogyasztott ebéd után a délután folyamán a Szó és Kép Színpad a Biztosíték című előadását vitte színpadra, majd a Duett Varázs énekesei slágerekkel szórakoztatták a jelenlevőket, mely után a Magyargencsi Dalkör műsora is nagy sikert aratott. A műsorszámokat Tóth B. Károly (Carlos) zenei produkciója zárta.