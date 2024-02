Amint arról Ferenczi Gábor polgármester közösségi oldalán hírt adott, az egyébként is rossz állapotú úttest a terepviszonyok miatt sem képes önmagában a lehulló és a közterületre kivezetett esővizet átlejteni a páros oldali árokba, több ponton a víz egy esőzés után a házak előtt megáll. Egyébként sem szerencsés, ha a víz az úttesten folyik, mert nemcsak veszélyes, de alámossa, tönkreteszi az utat. Ezért a páratlan oldalon rácsos folyókákat és az úttest átvágásával út alatti betoncsöves átereszeket építtettek be a Csokonai utca Dózsa György utcai, Somogyi Béla utcai és Gárdonyi Géza utcai becsatlakozásánál, hogy a csapadékvíz egy részét már a páratlan oldalon megfogják, azt az út alatt a szemközti oldalon kiépülő, illetve megújuló csapadékvíz-elvezető rendszerbe vezessék át.

Megoldották több utca csapadékvíz-elvezetését Fotó: önkormányzat

A Dózsa György utca végén a beépített folyókával nemcsak a Csokonai utcáról, hanem egyúttal a Beck János-közből lezúduló vizet is be tudják gyűjteni. A Somogyi Béla utcánál a rácsos folyókát már a most megépülő sarki aknába kötik be. A Gárdonyi Géza utcánál a rácsos betonfolyókát pedig a szemközti, pár éve ideiglenesen kirakott, hamarosan szintén végleges formában megépülő, mederlapokkal burkolandó árokszakaszba köttetik be.