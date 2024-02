Ez a sztori sem új keletű, hiszen az egyik technológiai vállalat már vagy tíz éve hiteget bennünket a gyapjas mamut felélesztésével, de most az emberiség már ott toporog a siker kapujában, és ha be nem csapódik egy nagyobbacska meteorit, 2028-ra újra köztünk lesz a jószág. Holott egyszer, jó tízezer évvel ezelőtt már kihalt, de mindig akadnak, akik Istent játszanak, így aztán már ez is a múlté. Egy kis génpiszkálás, és hopp, máris vidáman legelészhetnek majd az elefánt-mamut hibridek, az orvvadászok legnagyobb örömére. De a lánglelkű tudósok erre is gondoltak, ezért aztán rövidebb agyarral gyártják le az első példányokat, hogy ne legyenek annyira kapósak. Felkészül a kardfogú tigris.