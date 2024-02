A melletünk lévő széken elegáns csomag, nyilván valaki itt felejtette, már adnám is le az üzletben, amikor elolvasom a cédulát. ,,Kedves Olvasó! A nemzetközi könyvajándék nap alkalmából fogadd szeretettel ezt a könyvet a Wass Albert Könyvtár és Múzeum felajánlásából.” Első gondolatom, hogy ez zseniális. A második is. A kötet megvan otthon, így aztán átpasszolom a ,,könyvfaló” trafikos kisasszonynak. Angyalszárnyon megy tovább, jó helyre kerül. Még az esemény hatása alatt beülünk az autóba, boldogan beszélgetünk, és elfelejtjük bekapcsolni a biztonsági övet. Húsz méter után minket viszont lekapcsolnak. Fiatal, barátságos rendőr. A részletek iránt érdeklődik. Elmondom, mosolyog. Akkor ez most egy figyelmeztetés, mondja. És még csak most kezdtük a napot.