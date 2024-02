Lassan eltűnik az a generáció, amelynek tagjai még azt költötték el, amit maguk előteremtettek, megtakarítottak. Megtermelt javaikból éltek, és spórolni is tudtak a szükséges beruházásokra. Ebből aztán részesültek a gyerekek, az unokák, és még a temetésükre is gondoltak, arra is tettek félre. Akik közülük már távoztak ebből a világból, többnyire nem adósságot hagytak örökül. A ma embere – legalábbis a többség – elődeivel ellentétben azt költi, ami nincs, amit nem termelt meg, amit nem teremtett elő. A lehetőségek mérlegelése nélkül csak az igények kielégítésére helyezi a hangsúlyt, ami rossz irány. Talán érdemes lenne ismét kissé jobban előtérbe helyezni a takarékosságot, annak támogatását, ez a következő generációknak is segítséget jelentene.