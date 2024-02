A művelődési házban az alsó és a felső tagozatosok maskarás ünnepét külön rendezték, míg a kicsik inkább külön-külön bújtak jelmezbe, a felsősök csoportosan öltöztek be. Kis műsorokat adtak elő, színdarabokat, zenés, táncos produkciókat, felelevenítve Lúdas Matyi és Hófehérke történetét, vagy éppen egy repteret varázsolva a színpadra. A kreativitás és ügyesség terén bizonyítottak a gyerekek, szülők, pedagógusok, de a siker érdekében támogatta az eseményt a szülői munkaközösség, dolgozóival az önkormányzat és a falu lakossága is. Ezt bizonyítja, hogy csak a tombolára felajánlott torták száma is megközelítette a húszat. A jól sikerült mulatságon a végzős tanulók szedték a belépőjegyet, árulták és sorsolták a tombolát, derekasan helytálltak a háttérmunkák terén. A bevételt a hagyományok szerint az ő búcsúztatásukra, a ballagásra és annak költségeire költik majd.