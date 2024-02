Kobán László igazgatóhelyettes, testnevelő tanár a Naplót arról tájékoztatta, hogy rekordszámú, 52 résztvevővel indult a hétnapos túra január végén. Külön köszönetet mondott a testnevelői gárdának, Somogyi Zsuzsának és Földesi Csabának, akik 17 kezdő diákot tanítottak meg a sízés alapjaira.

A fantasztikus héten volt palacsintasütő verseny, műanyag szánkón való lesiklás, és természetesen a hagyományos avatóműsort is megrendezték. Az iskola mottójának megfelelően – mely szerint „egy tábor akkor sikeres, ha mindenki, a tanár és a gyerek is jól érzi magát” – egy fantasztikus héten vannak túl a tanulók és az oktatók. Már most bizonyos, hogy jövőre ismét Klippitztörlben találkozik az iparis sícsapat.