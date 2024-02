Udvardy György veszprémi érsek nagyböjti lelkigyakorlatát szerdánként tartja minden érdeklődőnek. A lelkigyakorlat olvasható, követhető élőben és utólag is megtekinthető a Veszprémi Főegyházmegye videómegosztó csatornáján.

Udvardy György a lelkigyakorlaton arról beszélt, milyen fontos a nagyböjti időszak: kegyelmi idő, amikor megtapasztalhatjuk Isten irgalmát, szeretetét. – Ez az időszak különösen is Isten irgalmának, irgalmas szeretetének a megtapasztalásának az ideje. Azért merünk idejönni, azért merünk készülni húsvét ünnepére, azért merünk bűnbánatot tartani, mert ki nem mondottan is, de alapvetően bízunk abban, hogy az Isten irgalmas, és ez nem egy vélekedés, hanem ez számunkra bizonyosság Jézus Krisztus személye miatt. Isten irgalmas, megbocsát nekünk. Isten éltetni akar az ő szeretetével. Meg akarja újítani a kapcsolatot gyermekei között, közöttünk is. A kegyelmi idő abban is segíteni akar, hogy Krisztushoz való tartozásunk alapján ismerjük egymást, mert ez a helyes ismeret, ez a helyes önismeret, helyes ismerete a testvéremnek – mondta.

A veszprémi érsek kiemelte a döntés fontosságát Krisztushoz tartozásunkban, valamint a megtérés és a fejlődés lehetőségét ebben az időszakban. – Föl akarom ismerni a bűneimet, látni akarom ezek következményét, és bánom azokat őszintén. Nem pöttyök ezek az én lelkemen, hanem életet vagy halált jelentenek, és bocsánatot akarok kérni. A keresztény bűnbánat nem valami tőlünk távol lévő és néhány mondattal elintézhető valóság, hanem életünk elemi erejét jelenti, és életünknek minden részét érinti. Bánom és akarok bocsánatot kérni az Istentől, ki akarom javítani, gyógyítani a hibáimat, vagy a bűneim következményeit, és legfőképpen új és megújult lélekkel akarok élni. Nagy ajándék ez, húsvétnak az ajándéka, a húsvét tudatában készülünk már most nagyböjtben – tette hozzá.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az elvek ne csak a lelkünkre, hanem az életünkre is hatással legyenek. Ugyanis a döntések értékelésének alapja az üdvösség és az élet szolgálata. Jézus példájára hivatkozva hangsúlyozta az igazság, az öröm és a testvériség fontosságát a döntéseinkben.