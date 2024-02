Deák Istvánné és Dániel Mária Magdolna képviselők a testületi ülésen

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló / Forrás: Veol

A bizottsági helyeket illetően is történtek változások. Az ellenzéki összefogás részéről a humánerőforrás bizottságban Dániel Mária Magdolna, míg az önkormányzat jogi és ügyrendi bizottságában Deák Istvánné folytatja majd a munkát a ciklus végéig. Az ülésen több sportcélú beruházásról is tárgyalt a grémium.

– Döntöttünk arról, hogy tulajdonosként hozzájárulást adunk a városi sportcsarnok területén, illetve a sportcsarnok melletti területen sportcélra használt fejlesztésekhez, amelyeket TAO-támogatásokból szeretnénk megvalósítani. A csarnok esetében ez az elektromos hálózat teljes felújítását jelenti. Emellett a Bányász Sporttelepen már biztosan megvalósul egy nagy méretű műfüves pálya kialakítása, de azt is szeretnénk, ha egy a mostaninál modernebb és energiatakarékosabb jégcsarnok szolgálná a korcsolyázás és a jégkorong szerelmeseit. Emellett – szintén TAO-forrásból – szeretnénk újra megpróbálni a Thuri-gimnázium melletti tornacsarnok felépítését is. Az előkészítő munkálatokat Nátrán Roland, a Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezetője végzi, aki a Bányász Sportkör elnöke is egyben – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta polgármester.

A fejlesztésekhez forrást biztosító pályázatok benyújtásához szükségessé vált Várpalota integrált településfejlesztési stratégiájának megerősítése. Ezzel párhuzamosan a képviselők elé került a város településfejlesztési tervének előkészítése is. A tanácskozáson elhangzott: az integrált településfejlesztési stratégia közép- és hosszú távon alapozza meg a város fejlesztésének irányát, illeszkedve a területi és országos célkitűzésekhez, igazodva az elérhető finanszírozási forrásokhoz.